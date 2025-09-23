Nach bitterer Verletzung: Gwinn feiert Comeback für FC Bayern

Luca Utz 23.09.2025 • 20:12 Uhr Nach ihrer Verletzung im ersten Spiel der Europameisterschaft feierte Giulia Gwinn am Dienstagabend gegen den SC Freiburg ihr langersehntes Comeback.

In der 74. Spielminute des Heimspiels der Bayern-Frauen gegen den SC Freiburg war es so weit: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn kehrte nach ihrer Verletzung auf den Platz zurück. Die 26-Jährige wurde für Teamkollegin Franziska Kett eingewechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Anschließend freute sich Gwinn vor allem über den 4:0 (1:0)-Sieg ihrer Mannschaft. „Es war unser Ziel, dominant zu spielen. Es hätte noch das eine oder andere Tor mehr fallen können, wir waren wirklich sehr präsent. Das spricht für uns und das wollen wir so beibehalten“, sagte Gwinn bei SPORT1.

Die Rechtsverteidigerin stand in dieser Saison zum ersten Mal für die Bayern auf dem Platz, nachdem sie sich im ersten Spiel der EURO 2025 gegen Polen eine Innenbandverletzung zugezogen hatte. Dadurch schied sie bei ihrem ersten Turnier als Kapitänin frühzeitig aus.

Gwinn kehrte gegen Jena in den Kader zurück

Gwinn stand bereits am vergangenen Samstag beim enttäuschenden 0:0-Remis gegen Carl Zeiss Jena erstmals wieder im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Coach José Barcala sagte vor dem Duell mit den Freiburgerinnen: „Wir müssen Giulia behutsam aufbauen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Comeback der 26-Jährigen rundete einen erfolgreichen Abend für die Bayern-Frauen ab. Gegen die vorherigen Tabellenführerinnen aus dem Breisgau setzten sich die Titelverteidigerinnen am 4. Spieltag der Frauen-Bundesliga souverän mit 4:0 durch.