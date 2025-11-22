Frauen-Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 23.11.2025 • 11:39 Uhr In der Bundesliga der Frauen muss Spitzenreiter FC Bayern am Sonntag zur kriselnden TSG Hoffenheim. So können Sie die Partie live verfolgen.

Die TSG steckt tief in der Krise. Aus diesem Grund musste Trainer Theodoros Dedes zu Wochenbeginn gehen. Thomas Johrden übernimmt interimsweise und hat mit den Bayern einen echten Brocken vor der Brust.

Frauen-BL: So können Sie Hoffenheim – Bayern live verfolgen

„Wir spielen gegen den Primus, die mit Abstand beste Mannschaft in der Liga. Dementsprechend wartet auf uns eine richtig große Aufgabe. Wir werden jetzt nicht alles auf links drehen“, sagte Johrden auf einer Pressekonferenz.

Er ergänzte: „Was wir sehen wollen, ist viel Freude auf dem Platz, dass wir mutig spielen, den Ball fordern, dass wir kreieren und auch versuchen, Bayern München unser Spiel aufzurücken, auch wenn es sehr schwer wird.“