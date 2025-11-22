Frauen-Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

Am Sonntagnachmittag (ab 15.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) treffen die Frauen der TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf Spitzenreiter FC Bayern.
Die Bayern-Frauen heute live
Die TSG steckt tief in der Krise. Aus diesem Grund musste Trainer Theodoros Dedes zu Wochenbeginn gehen. Thomas Johrden übernimmt interimsweise und hat mit den Bayern einen echten Brocken vor der Brust.
Frauen-BL: So können Sie Hoffenheim – Bayern live verfolgen
„Wir spielen gegen den Primus, die mit Abstand beste Mannschaft in der Liga. Dementsprechend wartet auf uns eine richtig große Aufgabe. Wir werden jetzt nicht alles auf links drehen“, sagte Johrden auf einer Pressekonferenz.
Er ergänzte: „Was wir sehen wollen, ist viel Freude auf dem Platz, dass wir mutig spielen, den Ball fordern, dass wir kreieren und auch versuchen, Bayern München unser Spiel aufzurücken, auch wenn es sehr schwer wird.“
Die Münchnerinnen können mit viel Selbstvertrauen ins Kraichgau reisen, denn zuletzt gewann der FCB in der Champions League mit 3:1 bei Paris St.-Germain. Den einzigen Punktverlust in der Liga gab es nur beim torlosen Remis gegen Carl Zeiss Jena.
Ansonsten setzte es nur die herbe 1:7-Abfuhr zum CL-Auftakt beim FC Barcelona. Dadurch haben die Bayern in der Liga bereits sechs Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger VfL Wolfsburg.