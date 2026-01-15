"Wie eine Familie": Bayern-Coach Barcala optimistisch

SID 15.01.2026 • 12:27 Uhr Im Kader der Double-Gewinnerinnen gibt es Bewegung - der Trainer sieht viel Positives.

Im Kader ist einige Bewegung, doch von einer möglichen Unruhe will José Barcala nichts spüren. Der Trainer der Fußballerinnen von Bayern München blickt inmitten der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte optimistisch auf die Titeljagd in drei Wettbewerben.

„Wir haben eine gute Chemie, eine gute Verbindung untereinander, das ist wie eine Familie hier“, sagte der Spanier am Donnerstag einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager in Andalusien. Seine Mannschaft sei „immer offen dafür, neue Spielerinnen einzugliedern und sie sich wie zu Hause fühlen zu lassen“.

Geduld mit neuen Spielerinnen

Das ist auch notwendig. Mittelfeldspielerin Bernadette Amani und Stürmerin Edna Imade sind neu im Team der Double-Siegerinnen. Sie ersetzen perspektivisch Georgia Stanway, die München im Sommer verlassen wird, und sofort Nationalspielerin Lea Schüller, die sich Manchester United angeschlossen hat.

Barcala erwartet gleich mit dem Restart gegen RB Leipzig am 25. Januar viel von den Neuen. „Sie sind hier, um uns sofort zu helfen“, sagte er und betonte: „Sie sind im Rhythmus und fit. Aber sie müssen verstehen, wie wir spielen. Das braucht Zeit, wir müssen Geduld haben mit ihnen.“

Bayern-Mittelfeld trotz Star-Abgang gut besetzt