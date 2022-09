CL-Quali: Bayern-Frauen gegen Real Sociedad ohne Magull

Gegen Spaniens Vizemeister will sich der FC Bayern daher in der Offensive kaltschnäuziger als im ersten Vergleich präsentieren. "Wir hätten mehr Tore schießen können", monierte Straus, verwies aber auf den Vorteil, "dass uns ein Unentschieden auch reicht". Und das mit etwa 1500 Fans im Rücken, die am Campus erwartet werden.