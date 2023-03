FC Bayern: Georgina Stanway will "zeigen, warum ich hier bin"

„Arsenal hat ein paar Spielerinnen, die wie ich gerne grätschen und angriffslustig sind. Aber beide Mannschaften haben auch gerne den Ball“, sagte die englische Fußball-Nationalspielerin im SID-Interview vor dem Hinspiel am Dienstag in der Allianz Arena: „Es könnte also eine Schlacht der Zweikämpfe und des Ballbesitzes werden.“