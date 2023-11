Champions League: FC Bayern erwartet Härtetest gegen PSG - LIVE im TV und Stream!

Inmitten des dicht gepackten Programms steht für den FC Bayern München der nächste Härtetest an. Am Donnerstag gastiert Paris St. Germain (ab 18:45 Uhr im Liveticker) beim Team von Trainer Alexander Straus, das noch am Wochenende bei Werder Bremen (2:0) siegte. Auch in der Champions League will der deutsche Meister nach dem enttäuschenden 2:2 gegen AS Rom zum Auftakt nun eine Reaktion zeigen.