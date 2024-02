"Ich war nicht mehr glücklich": Ex-Bayern-Star erklärt Abgang aus München

In ihren letzten Monaten in München verlor sie aufgrund einer Muskelverletzung im Oktober ihren Stammplatz. Die gebürtige Dortmunderin betonte, dass sie akzeptieren müsse, dass sie bei den Bayern keine Rolle mehr spiele.

„Dann habe ich mich nach langer Überlegung dazu entschieden, ein Abenteuer einzugehen und in einem anderen Land neue Erfahrungen zu sammeln, eine neue Sprache zu lernen und wieder regelmäßig Fußball zu spielen.“

Sie fuhr fort: „Natürlich hätte ich die Situation auch so annehmen können, habe mich aber eben anders entschieden.“

Zukünftige Rückkehr in die Bundesliga?

In Italien blüht die Mittelfeldspielerin nun wieder auf. In bisher sechs Spielen stand sie immer in der Startelf und erzielte dabei bereits fünf Tore für die Nerazzurri.