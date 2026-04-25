"Haare bis zum Gesäß": Bayern-Chefin nach Rot für Kett sauer

Karina Präg 25.04.2026 • 23:15 Uhr Bayern-Direktorin Bianca Rech findet nach dem Champions-League-Halbfinale des FC Bayern gegen den FC Barcelona klare Worte für die Leistung der Schiedsrichterin. Ihrer Meinung nach hat diese "die Kontrolle verloren."

Nach dem Hinspiel des Champions-League-Halbfinals 1:1 (0:1) äußerte Bianca Rech, Direktorin der FC Bayern Frauen, deutliche Kritik an der Leistung von Schiedsrichterin Ivana Martincic.

Diese hatte in der gesamten Partie ganze acht Karten verteilt, darunter zwei Rote. „Ich weiß nicht, wie viele Karten es waren, die sie am Ende da verteilt hat wie Smarties“, äußerte sich Rech im Anschluss empört. Auch sie erhielt gegen Ende des Spiels eine Gelbe Karte, weil sie sich zu sehr beschwerte.

„Sie hat aus meiner Sicht die Kontrolle über das Spiel verloren am Schluss“, beurteilte Rech die aus ihrer Sicht teils willkürlichen Bestrafungen. Vor allem die Rote Karte von Bayern-Trainer José Barcala hatte ihrer Meinung nach keine valide Grundlage: „Vor allem, weil die Begründung war, dass er das ganze Spiel protestiert hätte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen.“

Grund für die großen Emotionen in der Schlussphase war eine Rote Karte für Torschützin Franziska Kett, nachdem diese in einem Zweikampf an dem Zopf ihrer Mitspielerin zerrte.

Bayern-Chefin: Zopf-Thematik im Frauenfußball muss diskutiert werden

Die Zopf-Thematik keimte das erste Mal so richtig im vergangenen Sommer auf. Damals sah die deutsche Nationalspielerin Kathrin Hendrich im EM-Viertelfinale gegen Frankreich ebenfalls die Rot, nachdem sie im Zweikampf am Zopf ihrer Gegenspielerin zog.

Diese Roten Karten „gilt es aus meinen Augen grundsätzlich im Frauenfußball zu diskutieren“, sagte Rech: „Wenn man eben sieht, dass Spielerinnen Haare bis zum Gesäß haben und Franzi (Kett, Anm. d. Red.) aus einer natürlichen Bewegung nach dem Trikot greifen will, und dann an die Haare irgendwie kommt – ich finde das ist ein Thema, wo man die Roten Karten, oder speziell diese Rote Karte, diskutieren muss.“