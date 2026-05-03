Frauen-Champions-League: Barcelona - FC Bayern heute live im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 03.05.2026 • 13:30 Uhr Die Frauenmannschaft des FC Bayern will den Traum vom Finale wahr machen - muss in der Champions League dafür allerdings den Topfavoriten FC Barcelona ausschalten.

Die Frauenmannschaft des FC Bayern München steht vor dem vielleicht größten Spiel der Vereinsgeschichte. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gastieren die Münchnerinnen am Sonntag (3. Mai, 16:30 Uhr) beim FC Barcelona – mit dem klaren Ziel, erstmals ins Finale der Königsklasse einzuziehen.

Nach dem 1:1 im Hinspiel in der Allianz Arena ist im Duell mit dem Topfavoriten aus Katalonien alles offen.

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Vor 31.000 Zuschauern in München trotzte der deutsche Meister dem dreimaligen Champions-League-Sieger ein Remis ab. Trotz Überlegenheit Barcelonas und trotz zweier Platzverweise gegen Trainer José Barcala und Torschützin Franziska Kett bewies Bayern große Moral.

Der späte Ausgleich durch Kett – die vom Platz geflogen war, weil sie eine Gegenspielerin versehentlich im Zweikampf an den Haaren gezogen hatte– nährte den Traum vom ersten europäischen Endspiel der Vereinsgeschichte, auch wenn Kett wie eben auch ihr Coach im Rückspiel fehlen wird.

Den FC Bayern erwartet in Barcelona eine beeindruckende Kulisse

Im traditionsreichen Camp Nou wird eine Kulisse von mehreren Zehntausend Fans erwartet – ein weiteres Novum für die Bayern-Frauen, das vor dieser Kulisse noch nie gespielt hat.

„Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Kapitänin Giulia Gwinn vor dem Rückspiel und unterstrich den Glauben an eine Überraschung beim Favoriten.