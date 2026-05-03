Die Frauenmannschaft des FC Bayern München steht vor dem vielleicht größten Spiel der Vereinsgeschichte. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gastieren die Münchnerinnen am Sonntag (3. Mai, 16:30 Uhr) beim FC Barcelona – mit dem klaren Ziel, erstmals ins Finale der Königsklasse einzuziehen.
Frauen-Champions-League: Barcelona - FC Bayern heute live im Free-TV, Livestream & Ticker
Gelingt der Bayern-Coup in Barcelona?
Nach dem 1:1 im Hinspiel in der Allianz Arena ist im Duell mit dem Topfavoriten aus Katalonien alles offen.
So können Sie FC Barcelona – FC Bayern live im Free-TV und im Stream verfolgen:
- TV: ZDF
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Vor 31.000 Zuschauern in München trotzte der deutsche Meister dem dreimaligen Champions-League-Sieger ein Remis ab. Trotz Überlegenheit Barcelonas und trotz zweier Platzverweise gegen Trainer José Barcala und Torschützin Franziska Kett bewies Bayern große Moral.
Der späte Ausgleich durch Kett – die vom Platz geflogen war, weil sie eine Gegenspielerin versehentlich im Zweikampf an den Haaren gezogen hatte– nährte den Traum vom ersten europäischen Endspiel der Vereinsgeschichte, auch wenn Kett wie eben auch ihr Coach im Rückspiel fehlen wird.
Den FC Bayern erwartet in Barcelona eine beeindruckende Kulisse
Im traditionsreichen Camp Nou wird eine Kulisse von mehreren Zehntausend Fans erwartet – ein weiteres Novum für die Bayern-Frauen, das vor dieser Kulisse noch nie gespielt hat.
Dazu kommt: Superstar Aitana Bonmatí wird nach längerer Verletzung erstmals wieder zum Barca-Kader gehören.
„Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Kapitänin Giulia Gwinn vor dem Rückspiel und unterstrich den Glauben an eine Überraschung beim Favoriten.
Der Sieger der Partie trifft am 23. Mai im Finale in Oslo auf OL Lyonnes. Für die Bayern wäre es die Krönung einer ohnehin außergewöhnlichen Saison, in der bereits die deutsche Meisterschaft und der Einzug ins DFB-Pokalfinale gelungen sind.