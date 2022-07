Frauen-EM 2022: "Das ist Handspiel" - Stimmen nach Final-Pleite der DFB-Frauen gegen England

... über die Enttäuschung und den Empfang in Frankfurt am Montag: „Das muss man die nächsten Stunden erstmal sacken lassen. Aber wir sind stolz, dass wir so viele Menschen erreichen konnten. Aber morgen sehen die Gesichter dann schon wieder etwas anders aus, wenn wir am Römer sind und all die Menschen zusammenkommen.“