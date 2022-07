Frauen-EM 2022: Deutschland im Finale dank historischer Popp gegen Frankreich

„Ich kann das alles gar nicht in Worte fassen. Wir haben wirklich alles reingeworfen und sind so unfassbar glücklich“, sagte Popp im ZDF: „Die Mannschaft ist geil. Kein Schwein hat mit uns gerechnet und jetzt stehen wir im Finale, gegen England, in Wembley. Das war unser Traum, unser Wunsch, den wir uns erfüllt haben. Ein Finale in Wembley, was Besseres gibt es nicht.“