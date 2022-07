Frauen-EM 2022: Magull und Popp schießen Deutschland ins Halbfinale

Für das erste Tor des Abends sorgte in der 25. Minute Lina Magull. Die Offensiv-Akteurin des FC Bayern München nutzte die erste wirklich Chance des DFB-Teams. Nach einem Ballverlust von Österreichs Carina Wenninger am eigenen Strafraum gegen Klara Bühl ging es blitzschnell, das Leder kam in den Rückraum auf Magull und sie schob aus etwa neun Metern souverän zum 1:0 für Deutschland ins rechte Eck ein.