Frauen-EM 2022 Heute LIVE: Deutschland - Dänemark im TV, Stream, Ticker

Das deutsche Team trifft in den beiden weiteren Vorrundenspielen auf Spanien und Finnland. Bei den Spanierinnen wurde die Vorbereitung durch den Ausfall von Superstar Alexis Putellas empfindlich gestört - unterschätzen sollte man sie dennoch nicht. Die Deutschen müssen sich in einer Hammergruppe durchsetzen, auch Finnland (Gegner am 16. Juli) gehört zu den Mitfavoriten.