Frauen-EM: "In einen Rausch gespielt"! Deutschland feiert Tor-Gala gegen Dänemark

Dabei ließ sich Deutschland auch nicht vom eigenen Chancenwucher aus dem Konzept bringen. Insgesamt traf das Team dreimal Aluminium. Magull brachte die DFB-Frauen in der 21. Minute mit einem Gewaltschuss in Führung, Lea Schüller erhöhte im zweiten Durchgang per Kopf (57.). In der Schlussphase sorgte die eingewechselte Lena Lattwein für die Entscheidung. Auch die ebenfalls eingewechselte Alexandra Popp durfte am Ende nochmal jubeln (86.). Bei den Däninnen sah Kathrine Möller Kühl (90.+4) Gelb-Rot. (Alle Infos zur Frauen-EM)