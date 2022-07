Frauen-EM 2022: DFB-Frauen wecken immer mehr Interesse

Seit dem deutschen Auftaktspiel gegen Dänemark am 8. Juli hat sich die TV-Reichweite von knapp sechs Millionen auf über 12 Millionen Zuschauer im Halbfinale mehr als verdoppelt. Des Weiteren stieg der Marktanteil in dieser Zeit erheblich. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.