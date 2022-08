Frauen-EM 2022: Englands Presse feiert EM-Titel gegen Deutschland: "Die Titaninnen des Frauenfußballs besiegt"

Daily Star: „Endlich ist es geschafft - und als Wembley einen historischen Moment in der Geschichte des britischen Sports erlebte, fühlte es sich an wie eine Art Fußball-Nirwana. Man konnte fast spüren, wie die Luft aus dem Stadion strömte, als der Schlusspfiff eines epischen Wettbewerbs ertönte und die meisten der 87.192 Fans sich von all den herzzerreißenden Niederlagen verabschiedeten, die sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft in den vergangenen Jahren erlitten hatten.“