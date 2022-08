Frauen-EM: VAR-Kritik nach Elfmeter-Check - "Darf nicht passieren"

Chatzialexiou bezeichnete die Entscheidung als „unverständlich, das macht es noch bitterer“. Bei den Schiedsrichtern und vor allem die Videoassistenten gebe es generell „Optimierungsbedarf. Das war jetzt das dritte oder vierte Mal in dem Turnier, unabhängig von deutscher Beteiligung, dass nicht so eingegriffen wurde, wie wir es kennen. Das ist sehr enttäuschend. Wenn einem das so weggenommen wird, dann tut es weh“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)