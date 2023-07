U19-EM: Titel-Traum geplatzt! DFB-Juniorinnen verlieren Final-Krimi

Kein Happy End im deutschen EM-Märchen! Zwölf Jahre nach dem letzten Triumph hat die DFB-Elf bei der U19-Europameisterschaft der Frauen in Belgien ihren siebten Titel verpasst.

Der U19-Rekordsieger verlor das Endspiel im Elfmeterschießen mit 2:3 gegen Spanien, nachdem in Leuven nach 120 Minuten in einem Duell auf Augenhöhe keine Treffer gefallen waren.

Die deutsche Torhüterin Rebecca Adamczyk parierte zwei Elfmeter, doch Vanessa Diehm traf nur den linken Pfosten, Paulina Bartz scheiterte an der spanischen Torhüterin, ehe Pauline Deutsch den entscheidenden Elfmeter deutlich links vorbeischoss.

Schleppender Start der DFB-Elf

Beide Teams nahmen im Vergleich zu ihren erfolgreichen Halbfinal-Partien keine Änderungen in der Startelf vor. Der Titelverteidiger aus Spanien erwischte den etwas besseren Start und kam durch Carla Camacho zu zwei frühen, aber doch harmlosen Abschlüssen.

EM-Titel winkt! Auf diese U19-Mädels kommt es heute an

Nach 16 Minuten zeigte sich auch die Truppe von Kathrin Peter mal in der Offensive, doch Franziska Ketts Distanzschuss flog deutlich rechts am Tor vorbei. Zwei Minuten später hatte DFB-Keeperin Adamczyk keinerlei Probleme bei einem Freistoß von Andrea Medina.

Pech hatte die DFB-Elf nach 21 Minuten, als Spaniens Torhüterin Meritxell Font Oliveras bei einem Passversuch nur Mara Alber fand, deren Kopfball aber rechts vorbeiging. Keineswegs ungefährlich war in der 23. Minute zudem ein Distanzschuss der deutschen Nationalspielerin İlayda Açıkgöz, der jedoch etwas zu hoch geriet.

Auf der Gegenseite versuchte es nach einer halben Stunde Laia Martet mit einem Schuss aus knapp 20 Metern, der aber nur ans rechte Außennetz rauschte. Die letzte Chance vor der Pause gehörte der DFB-Elf, doch Kett scheiterte in der 42. Minute aus 17 Metern zentraler Position an Font Oliveras.

Starke Phase nach der Pause

Auch die erste Möglichkeit nach der Pause gehörte dem deutschen Team, doch nach einem Freistoß landete ein akrobatischer Abschluss von Sophie Nachtigall in der 47. Minute nur auf dem Tordach. Drei Minuten später ließ Alara Sehitler die beste deutsche Gelegenheit liegen, als sie allein aufs spanische Tor zusteuerte, aber links vorbeizielte.

Alara Sehitler hatte in der 50. Minute die deutsche Führung auf dem Fuß

Die DFB-Elf hatte jetzt klar Oberwasser und schnupperte auch in der 52. Minute an der Führung, doch Kett zielte zu zentral auf Font Oliveras, die den Ball unorthodox über das Gehäuse lenkte.

DFB-Juniorinnen kurz vor Schluss im Glück

Im Anschluss konnte sich keine der beiden Mannschaften weitere Torchancen erspielen – bis zur 89. Minute, als Spanien in Führung hätte gehen müssen, doch Lucia Corrales traf frei vor Adamczyk nur den linken Pfosten – und das in Unterzahl, da sich die kurz zuvor eingewechselte Lucia Moral in der 83. Minute schwer verletzte und nicht ersetzt werden konnte, da Spanien bereits viermal gewechselt hatte.