Jonker hört nach der EM als Frauen-Bondscoach auf

Seit 2022 betreut der frühere Bundesliga-Trainer Andries Jonker die Niederländerinnen. Nach der EURO will der Bondscoach jedoch neue Wege bestreiten.

Andries Jonker hört nach der anstehenden EM als Bondscoach der niederländischen Fußballerinnen auf. Wie der Verband KNVB am Freitag mitteilte, sei es nach Jonkers Vertragsende nach dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) „Zeit für eine neue Phase“.

Seit August 2022 ist der frühere Bundesliga-Trainer für die Oranje-Auswahl zuständig. Bei der WM 2023 erreichten die Niederländerinnen anschließend das Viertelfinale, im Kampf um die Qualifikation für die Olympischen Spielen 2024 scheiterte der Ex-Europameister am DFB-Team .

Jonker habe während seiner Amtszeit „ein erstklassiges sportliches Umfeld geschaffen, in dem neue Spielerinnen eine Chance erhalten haben“, sagte KNVB-Sportdirektor Nigel de Jong über den 62-Jährigen. Bei der EURO treffen die Niederlande in der Hammergruppe D auf Titelverteidiger England, Frankreich und Wales, vorher geht es in der Nations League unter anderem gegen Deutschland.