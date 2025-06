Brand vor EM: "Ich will diesen Titel"

Jule Brand hat mit den deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft den ganz großen Coup im Blick - und will sich dabei von anderen nicht mehr beirren lassen. "Ich habe Ziele – wir haben das EM-Finale 2022 verloren, das ärgert mich immer noch", erklärte die Offensivspielerin im Interview mit Sports Illustrated: "Ich will diesen Titel. Und ich weiß, dass wir die Qualität dafür haben. Was andere Menschen über mich schreiben, beschäftigt mich nicht mehr."

Sie lasse "den Druck von außen" inzwischen nicht mehr so an sich heran, sagte Brand: "Das war vor ein, zwei Jahren noch anders. Heute weiß ich, was ich kann und was ich leisten will." Sie habe sich auch "Unterstützung von einem Sportpsychologen geholt", vor allem in ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg habe es "schwierige Phasen" gegeben, in denen sie sich "viele Dinge, die von außen kamen, zu Herzen genommen" habe, erzählte die 22-Jährige. Das habe sie "blockiert. Heute weiß ich besser, was mir wichtig ist".