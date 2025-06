Cheftrainerin bei den Männern? "Schneller, als einige denken"

Aus Sicht von Frauen-Bundestrainer Christian Wück könnte schon bald eine Cheftrainerin bei einem Männer-Bundesligisten übernehmen. "Für alles, was neu ist, braucht man Mut. Und wenn einmal diese Schallmauer durchbrochen wurde, dann wird es schneller gehen, als im Moment vielleicht einige denken", sagte Wück im SID-Interview: "Aber die erste hat es immer am schwierigsten."

"Es gibt mittlerweile sehr viele Frauen, die auch schon bewiesen haben, dass der Schritt gar nicht mehr so groß ist. Union Berlin hatte eine Co-Trainerin, Sabrina Wittmann macht das sehr, sehr gut in Ingolstadt", lobte Wück, der mit den deutschen Fußballerinnen ab der kommenden Woche bei der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) gefordert ist. Er selbst hätte sich "vor drei, vier Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich in der Frauenmannschaft Nationaltrainer werde".