EM-Bewerbung 2029: DFB streicht Hauptstadt Berlin

DFB gibt Entscheidung bekannt: „Haben sich noch einmal abgehoben“

„Wir sind bereit, 2029 ein weiteres großes Fußballfest in Deutschland auszurichten“, so Neuendorf. Er selbst und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke hatten bereits Anfang April beim UEFA-Kongress in Belgrad gewaltig die Werbetrommel für die deutsche Bewerbung gerührt. Bei der Auswahl der acht Städte folgte das Präsidium nun der Empfehlung eines DFB-Expert*innen-Gremiums. Dieses hatte die im Februar vorausgewählten elf Städte und Stadien in den vergangenen Monaten gesichtet und bewertet.