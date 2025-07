Auch Bayern-Präsident Hainer bangt mit Gwinn

Eine MRT-Untersuchung am Samstagvormittag in Zürich soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Die 26-Jährige hatte die DFB-Frauen am Freitagabend in St. Gallen erstmals als Kapitänin und Nachfolgerin von Alexandra Popp in ein EM-Spiel geführt. Das nächste Spiel bestreiten die Vize-Europameisterinnen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel gegen Dänemark.