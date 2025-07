Mit Krücken und Schiene! Große Sorge um Gwinn

Giulia Gwinn verletzt sich beim deutschem EM-Auftakt womöglich folgenschwer. Bilder der DFB-Kapitänin auf Krücken und mit einer Schiene am lädierten Knie verheißen nichts Gutes.

Am Mittag nach dem tränenreichen EM-Auftakt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist die Bayern-Spielerin auf Krücken gegangen und trug eine Schiene an ihrem lädierten linken Knie. Vor dem DFB-Teamquartier in Zürich musste Gwinn von ihrem Freund und ihren Eltern getröstet werden.