Berger-Debatte ärgert Fuchs: "Gewichtung stimmt nicht"

„Wenn wir nur auf Vermeidung aus sind, wird der Charakter des Spiels schlechter“

Für das EM-Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) sei im Training auch ein mögliches Elfmeterschießen vorbereitet worden. „Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Ann-Katrin Berger hat schon gezeigt, dass sie mit viel Ruhe und Souveränität in ein Elfmeterschießen reingeht“, sagte Fuchs.