Frauen-EM: Berger-Szene beschert Millionen-Zahlen

Die UEFA veröffentlichte am Freitag auch weitere EM-Zahlen. 29 der 31 Begegnungen in der Schweiz waren demnach ausverkauft. Schon vor dem Finale zwischen Titelverteidiger England und Weltmeister Spanien am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) haben 623.088 Fans die Spiele besucht, der bisherige EM-Rekord des Turniers 2022 in England lag bei 574.875.