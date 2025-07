Bittere Gewissheit! EM-Aus für Giulia Gwinn

Giulia Gwinn verletzt sich beim deutschem EM-Auftakt folgenschwer. Die Münchnerin zieht sich eine Innenband-Verletzung am linken Knie zu und wird für mehrere Wochen ausfallen. Bei der EM wird sie nicht mehr zum Einsatz kommen.

Giulia Gwinn verletzt sich beim deutschem EM-Auftakt folgenschwer. Die Münchnerin zieht sich eine Innenband-Verletzung am linken Knie zu und wird für mehrere Wochen ausfallen. Bei der EM wird sie nicht mehr zum Einsatz kommen.

Wie der FC Bayern und der DFB am Samstag bekanntgaben, hat sich die 26-Jährige eine Innenband-Verletzung am linken Knie zugezogen. Gwinn wird voraussichtlich für mehrere Wochen ausfallen.

Für die DFB-Kapitänin bedeutet das Glück im Unglück, konnte am Vorabend ein dritter Kreuzbandriss noch nicht ausgeschlossen werden. Gwinn reist vorzeitig aus dem DFB-Teamquartier in Zürich ab und wird für weitere Untersuchungen nach Deutschland zurückkehren.

Gwinn mit Krücken und Schiene gesichtet

Am frühen Mittag nach dem tränenreichen EM -Auftakt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft war die Bayern-Spielerin auf Krücken gegangen und trug dabei eine Schiene an ihrem lädierten linken Knie.

Vor dem DFB-Teamquartier in Zürich musste Gwinn von ihrem Freund und ihren Eltern getröstet werden.

Gwinn verletzt sich bei Rettungstat

Die Verteidigerin vom FC Bayern hatte die Verletzung kurz vor der Pause bei einer Rettungstat gegen Polen-Star Ewa Pajor erlitten. Erst schleppte sie sich nach einer Behandlung zwar noch einmal aufs Feld, wenig später humpelte Gwinn aber unter Tränen vom Platz. Die zweite Hälfte verfolgte Gwinn in der Kabine, auch ihre Eltern litten im Stadion mit.

Mit großer Sorge blickten auch die Verantwortlichen des Double-Gewinners aus München in die Schweiz. „Giulia bekommt alle Unterstützung vom FC Bayern, wir werden alles Mögliche tun, damit sie so schnell wie möglich wieder auf dem Platz steht“, versprach Vereinspräsident Herbert Hainer in der Bild.