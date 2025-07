„Blut, Schweiß und Aitana“: Pressestimmen zum deutschen EM-Aus

Insbesondere in der Heimat wird die spanische Matchwinnerin nach dem EM-Halbfinale gegen Deutschland gefeiert.

AS: „Blut, Schweiß und Aitana! Durch ein Tor der Gewinnerin des Goldenen Balles in der 113. Minute qualifiziert sich Spanien zum ersten Mal überhaupt für ein EM-Finale.“

Marca: „Aitana schreibt Geschichte! Tor in der 113. Minute besiegelt den ersten Sieg über Deutschland und den Einzug ins erste EM-Finale.“

Mundo Deportivo: „Aitana kleidet sich wie eine Heldin, um ein historisches Finale zu erreichen. Spanien besiegte Deutschland mit einem fulminanten Treffer der Gewinnerin in des Goldenen Balls in der 113. Minute und wird sein erstes EM-Finale gegen England bestreiten.“

The Guardian: „Es war keine klassische spanische Leistung, aber das ist ihnen egal. Sie sind weiter und bleiben Favoriten auf den EM-Titel. Mitgefühl gilt Deutschland, das Spanien zwar in Bedrängnis brachte, aber einfach nicht den entscheidenden Treffer erzielen konnte.“

Mirror: „Berger, die in der vorherigen Runde so großartig gespielt hatte, konnte nicht schnell genug reagieren, als Bonmatí den Ball ins Tor schoss und Deutschland damit den Einzug ins Finale in Basel verwehrte.“