Presse feiert: "Die Lionesses scheinen unendlich viele Leben zu haben“

England träumt nach späten Toren weiter von der Titelverteidigung, in Italien mischen sich Trauer und Stolz.

England träumt nach späten Toren weiter von der Titelverteidigung, in Italien mischen sich Trauer und Stolz.

ENGLAND:

The Sun: „Die Comeback-Queens haben es erneut getan. England überlebte nur mit Ach und Krach, schaffte den ultimativen italienischen Job, drehte einen Rückstand, gewann mit 2:1 und zog ins Finale ein.“

Evening Standard: „Die geringe Stärke der Gegner – Italien gebührt zwar großer Respekt – sorgte dafür, dass England seine Schwächen nicht zum Verhängnis wurden. Gegen die Deutschen oder die Spanier kann man nicht mit einem so rosigen Ausgang rechnen.“

Mirror: „England hat es wieder geschafft. Sie haben uns auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen und sind als Sieger hervorgegangen. Gerade als man dachte, England wäre am Ende, tauchte Michelle Agyemang auf – schon wieder. Hoffen wir, dass das Finale am Sonntag nicht ganz so dramatisch wird, oder?“