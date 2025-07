Frauen-EM: "Erfundener Elfmeter" sorgt für Empörung in Italien

Italien wird bei einem dramatischen EM-Halbfinale spät in die Knie gezwungen. Ein strittiger Elfmeter sorgt für Empörung.

Italien wird bei einem dramatischen EM-Halbfinale spät in die Knie gezwungen. Ein strittiger Elfmeter sorgt für Empörung.

In der 117. Minute segelte eine eigentlich harmlose Flanke in den italienischen Strafraum, dort lieferten sich Emma Severini und Beth Mead einen ähnlich harmlos anmutenden Zweikampf. Doch die Engländerin ging zu Boden - und die Schiedsrichterin Ivana Martinic zeigte sofort auf den Punkt.

„Dumm, dumm. Das muss man einfach sagen“

„Natürlich nimmt Mead das dankend an. Mead suchte diesen Elfmeter. Als Stürmerin weiß man, wo die Schiedsrichterin steht“, sagte Lehmann, die mit der Schiedsrichterleistung insgesamt aber auch nicht ganz zufrieden war.

Bitterer kann ein EM-Aus kaum sein

So bitter der Elferpfiff war, so tragisch war aus Sicht auch von „Le Azzurre” die Ausführung von Chloe Kelly. Diese scheiterte zunächst an Torhüterin Laura Giuliani, verwandelte aber im Nachsetzen.