Das Bayern-Talent, das alle staunen lässt

Als Franziska Kett in der 114. Minute das Spielfeld verlassen musste, war ihr die Erschöpfung deutlich anzusehen. Die 20-Jährige war im EM -Viertelfinale gegen Frankreich bis an ihre Grenzen gegangen – und sogar darüber hinaus.

Es sei aber „alles gut“, versicherte Kett, angesprochen auf den Eisbeutel an ihrer linken Wade. Jeglicher Schmerz wurde an diesem Abend wohl ohnehin zur Nebensache nach dem zwischenzeitlich kaum noch möglich scheinenden Halbfinal-Einzug, an dem sie wesentlichen Anteil hatte.