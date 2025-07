Elfmeterkillerin Falk verschießt: "Im Moment sehr schwer"

Jennifer Falk fehlte ein gelungener Schuss zur großen Heldenrolle, stattdessen verließ die Elfmeterkillerin der Schwedinnen die EM -Bühne tieftraurig. „Ich dachte nur, ich atme ein paar Mal tief durch und versuche dann, den Ball nach links zu schießen“, sagte die Torhüterin über ihren vergebenen Matchball beim dramatischen 2:3 im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger England : „Das ist mir nicht gelungen, was im Moment sehr schwer ist.“

Satte drei Elfmeter hatte Falk bereits gehalten, als sie in Zürich selbst als fünfte Schützin der Skandinavierinnen das Halbfinale auf dem Fuß hatte. Der scheidende Trainer Peter Gerhardsson habe sie gefragt, „ob ich einen Elfmeter schießen kann, und ich habe ‚ja‘ gesagt“, erklärte Falk: „Ich habe das vorher schon in der Vereinsmannschaft gemacht.“ Doch diesmal ging es schief, die 32-Jährige drosch den Ball über den Kasten in den Züricher Nachthimmel.