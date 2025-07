Frauen-EM: Irres Elfer-Drama! Titelverteidigerinnen jubeln

Julius Schamburg , Raphael Weber 18.07.2025 • 00:30 Uhr Schweden und England liefern sich bei der Frauen-Europameisterschaft ein packendes Viertelfinal-Duell. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

England steht bei der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz im Halbfinale! In Zürich setzten sich die Titelverteidigerinnen in einem packenden Krimi mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Schweden durch. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 0:2) gestanden.

In einem völlig irren Elfmeterschießen, in dem nur fünf von 14 Versuchen im Tor landeten, hatte am Ende England die besseren Nerven. Lucy Bronze, die in der Verlängerung für eine verrückte Szene sorgte, verwandelte den entscheidenden Elfer.

Frauen-EM: Zwei tragische Heldinnen bei Schweden

Smilla Holmberg vergab den letzten Versuch der Schwedinnen und vergoss danach bittere Tränen. Mitspielerinnen mussten die erst 18 Jahre alte Abwehrspielerin, die im Duell mit den DFB-Frauen noch so aufgetrumpft hatte, trösten.

Auch Torhüterin Jennifer Falk wurde zur tragischen Heldin: Sie wehrte zwar vier Elfer ab, als sie selbst zum fünften Versuch antrat, jagte sie den Ball aber über die Latte - nur dadurch bekam England überhaupt noch einmal die Chance auf den Sieg.

Großer Jubel dagegen bei den Europameisterinnen von 2022. „Es war stressig. Ich bin einfach nur happy und zufrieden“, sagte Keeperin Hannah Hampton, die seit einem Zusammenstoß zum Ende der Verlängerung auch noch mit Nasenbluten weiterspielen musste: „Ich und meine Nase, das geht eigentlich nie gut. Ich hatte in der Vergangenheit viele Geschichten wegen meiner Nase. Ich war deswegen schon im Krankenhaus.“

Frauen-EM: Schweden trotz Blitz-Star raus

Kosovare Asllani hatte Schweden früh in Führung gebracht (2.), Stina Blackstenius erhöhte auf 2:0 (25.).

Die englische Presse reagierte auf den schwachen Start der Lionesses mit Entsetzen. „Ein Albtraum-Start. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein schreckliches Gegentor“, schrieb die englische Zeitung Daily Mail über das 0:1. „Die Löwinnen sind fassungslos“, befand The Sun.

Durch die Tore von Lucy Bronze (79.) und Michelle Agyemang (81.) retteten sich die Engländerinnen in die Verlängerung.

