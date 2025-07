Frauen-EM: Der Glaube gibt ihr Kraft

„Ich möchte meine Rolle, die ich habe, so annehmen und ausfüllen, dass das Team bestmöglich davon profitiert“, gab sie seinerzeit zu Protokoll. „Ich möchte das Team unterstützen - und wenn es dann einen Moment gibt, wo die Mannschaft mich braucht, möchte ich zu 100 Prozent da sein und das Ganze dabei auch genießen, weil am Ende des Tages ist es mein erstes Turnier. Ich will die Freude daran einfach nicht verpassen.“

Inzwischen, knapp einen Monat später, ist jener Moment, in dem die Mannschaft sie braucht, längst eingetreten. Nach drei Kurzeinsätzen in den ersten drei EM-Spielen, in denen sie für Bayern-Stürmerin Lea Schüller aufs Feld kam, stand Hoffmann im Viertelfinale gegen Frankreich in der Startelf.