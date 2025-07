Frauen-EM: Englands Retterin Kelly wird emotional

Kelly legte nicht nur das 1:1 von Alessia Russo in der 57. Minute vor, sondern verwandelte auch den entscheidenden fünften Elfmeter eiskalt. Besonders auffällig dabei: Das Balldrehen vor dem Hinlegen und ihr Sprung im ersten Schritt des Anlaufs. „Es hat angefangen, als ich in Everton gespielt habe. Ich kann es nicht so genau erklären. Es ist meine Routine, das klappt bei mir“, sagte sie.