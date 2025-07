Frauen-EM: Diese Final-Szene sorgt in Spanien für Wirbel

Chloe Kelly hat es wieder getan. Die 27-Jährige hat am Sonntag ihre Nation nach 2022 erneut zum EM-Titel geschossen und für Ekstase in England gesorgt.

Kellys satter Schuss im Elfmeterschießen gegen Spanien brachte die Entscheidung. Was die Offensivspielerin des FC Arsenal allerdings unmittelbar nach ihrem verwandelten Strafstoß machte, sorgte in der spanischen Presse für Aufruhr.

Elfmeterjubel sorgt für Wirbel

So veröffentlichte die in Madrid ansässige Tageszeitung AS ein Video des entscheidenden Elfmeters und verwies dabei auf Kellys Reaktion nach dem Treffer. Die 27-Jährige überwand Spaniens Torhüterin Cata Coll und lief zunächst in Richtung der englischen Keeperin Hannah Hampton, die sich aus der Sicht Kellys rechts neben dem Tor aufhielt.