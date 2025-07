Engländerin Toone: Kuss-Skandal eine Motivation für Spanien

Die WM 2023 endete für Spaniens Fußballerinnen mit einem Kuss-Skandal. In England sieht man die Szene als zusätzliche Motivation.

Der Kuss-Skandal nach dem WM-Finale 2023 könnte für Spaniens Fußballerinnen eine besondere Motivation für das EM-Endspiel am Sonntag (ab 18 Uhr im Ticker) zur Folge haben. Das glaubt zumindest Mittelfeldspielerin Ella Toone von Gegner England. „Nach ihrem WM-Titel haben alle nur noch über dieses Thema geredet. Das war schwierig für sie und nicht verdient. So konnten sie ihr großartiges Turnier nicht richtig feiern“, sagte Toone am Freitag.