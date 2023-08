Kuss-Skandal um Rubiales: Spanien-Verband beruft Generalversammlung ein

Diese findet am Freitag ab 12.00 Uhr in Madrid statt und soll die „jüngsten Ereignisse während der Siegerehrung“ behandeln, wie die RFEF mitteilte.

Rubiales hatte Mittelfeldspielerin Jenni Hermoso am Sonntag nach dem 1:0 im Endspiel gegen England auf den Mund geküsst und damit für einen Skandal gesorgt. Es hagelte Kritik, die Aktion erregte internationales Aufsehen.

"Was wir gesehen haben, ist eine inakzeptable Geste", sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez im Rahmen des Empfangs der Weltmeisterinnen am Dienstag im Moncloa-Palast in Madrid. Rubiales' Entschuldigung sei "unzureichend".