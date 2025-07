Englands EM-Heldinnen frenetisch empfangen

Englands Fußball-Europameisterinnen sind keine 24 Stunden nach ihrem EM-Triumph in der Londoner Downing Street empfangen worden. Die britische Vize-Premierministerin Angela Rayner begrüßte das Team von Trainerin Sarina Wiegman unter dem Jubel zahlreicher Fans. Der Amtssitz von Premierminister Keir Starmer mit der Hausnummer 10 war zuvor mit zahlreichen großen und kleinen England-Fahnen geschmückt worden.

Premierminister wegen Gesprächen mit Trump abwesend

Starmer selbst war zu einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump nach Schottland gereist, hatte aber zuvor seine Glückwünsche übermittelt. Die englische Mannschaft habe „erneut die Herzen der Nation erobert“, sagte er. Kurz nach dem Spiel war die Londoner Tower Bridge in den Nationalfarben rot und weiß angestrahlt worden.

England hatte am Samstag in Basel durch einen Finalsieg gegen Spanien (3:1 i.E.) zum zweiten Mal in Folge den EM-Titel gewonnen. Wiegman wird nun aller Voraussicht nach die Ritterwürde verliehen. Männer-Trainer Gareth Southgate hatte diese Auszeichnung trotz der Pleite im EM-Endspiel 2021 gegen Italien erhalten.