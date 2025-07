Frauen-EM: Darum spielt Bergers Verlobte nach Rassismus-Attacken nicht

Frauen-EM: Carter im Halbfinale zunächst auf der Bank

Gegen Italien fehlt 27-Jährige in der Startaufstellung der Lionesses, stattdessen durfte Esme Morgan von Beginn an ran. „Die Entscheidung hat taktische Hintergründe. Wir denken, dass es in diesem Spiel am besten ist, Esme aufzustellen“, klärte Trainerin Sarina Wiegman vor dem Anpfiff beim Sender ITV Sport auf.