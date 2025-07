Frauen-EM: Das darf nicht der Anspruch der DFB-Frauen sein - Kommentar

Als Gruppenzweiter steht das Team von Christian Wück trotz der 1:4-Klatsche gegen Schweden im Viertelfinale. Etwas mehr Selbstkritik wäre an der einen oder anderen Stelle danach allerdings wünschenswert gewesen – auch vom Bundestrainer, der die Rote Karte teils sehr in den Mittelpunkt rückte.

Was beim deutschen Debakel nicht vergessen werden sollte

Warum hat Wück nicht schneller reagiert?

Fest steht: Die Schwachstellen des DFB-Teams wurden in der Partie so klar wie das Wasser des Zürichsees. Angedeutet hatten sich diese aber schon in den Spielen zuvor – dort konnten sie von offensiv nicht ganz so starken Gegnerinnen nur nicht so konsequent aufgezeigt werden.