Frauen-EM: Deutschlands bestgehütetes Geheimnis

Ohne Gwinn und Wamser: Ersatz muss her

Frauen-EM: Kleinherne als Ersatz?

Linder als Rechtsverteidigerin - EM-Debüt für Kett?

Dass sie erst über wenig Erfahrung im DFB-Trikot verfügt, sei dabei kein Problem, erklärte Ex-DFB-Star Simone Laudehr im exklusiven Interview mit SPORT1 : „Ich war ja auch in der Situation als junge Spielerin. Ich habe für mich persönlich immer entschieden: Ich fange bei den Basics an – defensiv sowie offensiv. Das ist die halbe Miete des Spiels und das kannst du auch als junge Spielerin immer abspulen.“

„Außer man heißt vielleicht Arjen Robben oder Leroy Sané“

Unabhängig von der Seite hatte Linder wie auch Innenverteidigerin Rebecca Knaak allerdings Geschwindigkeitsdefizite in der Gruppenphase offenbart, was gegen die pfeilschnellen Französinnen zum Problem werden könnte.

Setzt das DFB-Team wieder auf eine Dreierkette?

Auf diese stellte man in Unterzahl auch in der zweiten Halbzeit gegen Schweden um und hinterließ in der Besetzung mit Sarai Linder, Janina Minge und Kathrin Hendrich einen besseren Eindruck als noch mit elf Spielerinnen in Hälfte eins.