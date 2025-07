Frauen-EM: DFB-Frauen wundern sich über Knäbel-Vorschlag

„Ich habe davon nichts mitbekommen“, sagte Nationalspielerin Jule Brand am Mittwoch auf einer DFB-PK. „Ich sehe kein Problem an den zweimal 45 Minuten. Eine Trinkpause ist bei der Hitze ganz sinnvoll, aber das ist ja auch bei den Männern so. Ich weiß nicht, welche Argumente er genannt hat. Dazu habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht.“