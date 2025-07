Frauen-EM: Nervenschlacht! England nach Elfmeter-Wahnsinn im Finale

England übersteht bei der Frauen-EM eine Nervenschlacht gegen Italien. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung. Im Finale könnte es zum Duell mit den DFB-Frauen kommen.

Was für eine Nervenschlacht! Die Engländerinnen stehen bei der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz im Finale!

Die Titelverteidigerinnen konnten sich gegen Italiens Frauen in einer dramatischen Partie mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Den entscheidenden Treffer erzielte Chloe Kelly. In der 119. Minute scheiterte sie zwar zunächst vom Elfmeterpunkt, konnte den Nachschuss aber über die Linie drücken. Es war laut Opta das späteste Tor in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaft.

Italien reklamiert - England entscheidet das Spiel vom Punkt

Zuvor sorgte Barbara Bonansea nach Vorlage von Sofia Cantore (33.) für die italienische Führung. Die Engländerinnen glichen durch die 19 Jahre alte Michelle Agyemang in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus und so ging es in die Verlängerung.