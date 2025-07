Frauen-EM: Gedenkminute für Diogo Jota bei deutschem EM-Spiel

Dem verstorbenen Nationalspieler Portugals wird auch vor dem Auftaktspiel der DFB-Frauen am Freitag gegen Polen gedacht.

Nach dem tragischen Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota wird es bei vier Spielen der Frauen-EM in der Schweiz eine Gedenkminute geben.

Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstagmittag mit. Damit wird Jota auch vor dem Auftaktspiel der DFB-Frauen am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in St. Gallen gegen Polen gedacht. Das gilt auch für die Spiele Belgien - Italien, Spanien - Portugal (beide Donnerstag) und Dänemark - Schweden (Freitag).