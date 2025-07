Frauen-EM: Erst ein "konfuser Hühnerhaufen", dann Zerstörungsmodus

Presse feiert: „Schweden zerlegt Deutschland

Expressen: „Ein historischer Erfolg. Es war eine blau-gelbe Party in Zürich. Schweden zerstörte ein historisch lausiges Deutschland. Dabei war nach fünf Minuten im Schwergewichtskampf zwischen Schweden und Deutschland noch die Kettensäge auf dem Weg. Als Deutschland früh mit 1:0 in Führung ging, schien alles, was Schweden in den vorangegangenen Spielen gezeigt hatte, eine Illusion zu sein, die Realität war da und bescherte der schwedischen Mannschaft ein böses Erwachen. Es war ein konfuser Hühnerhaufen in Schweden. Unstrukturiert, planlos und fehlerlastig. Danach hat Schweden Deutschland, das teilweise Drehtüren in der Abwehr hatte, zerstört. Eine neue Realität ist da, eine Realität, in der Deutschland nicht mehr als die wirkliche Supermacht angesehen werden kann, auch wenn sie offensichtlich von der Roten Karte betroffen waren. Wer wagt es jetzt überhaupt, gegen Schweden anzutreten?“