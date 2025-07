Frauen-EM heute live im TV, Stream, Ticker - Schweiz schon unter Druck!

Der Auftakt der Frauen-EM 2025 steht vor der Tür: Am Mittwoch beginnt die Europameisterschaft in der Schweiz - und die Gastgeberinnen sind direkt gefordert.

Frauen-EM 2025: So können Sie Schweiz - Norwegen heute LIVE verfolgen:

Die Eidgenossinnen gerieten bereits im Vorfeld der Partie, die in Basel stattfindet, in die Kritik. Die Vorbereitung auf die Heim-EM lief nicht wie geplant. Unter anderem sorgte eine deutliche Niederlage gegen ein männliches U15-Team für Empörung.

Frauen-EM 2025: Island vs. Finnland als inoffizielles Eröffnungsspiel

In der Thuner Stockhorn Arena, die etwa 8.100 Zuschauern Platz bietet, wird Glodis Perla Viggosdottir die Isländerinnen als Kapitänin aufs Feld führen. Die gleiche Rolle übt die 30 Jahre alte Innenverteidigerin auch auf Klub-Ebene beim FC Bayern aus.

Auch ihretwegen geht Island als Favorit in das Auftakt-Match gegen Finnland . In der Gruppe A haben die Isländerinnen mit Platz 14 die beste Weltranglistenplatzierung. Finnland liegt auf Rang 26, Norwegen (16) und die Schweiz (23) sind ebenfalls hinter den Isländerinnen.

Frauen-EM: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Die DFB-Frauen starten am Freitag, dem 4. Juli, gegen Polen in die Europameisterschaft in der Schweiz.