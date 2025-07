Frauen-EM: Kapitänen singt Hymne in anderer Sprache!

Bei der Frauen-EM kommt es schon vor dem ersten Spiel Finnlands zu ungewöhnlichen Szenen. Die Kapitänin singt die Hymne in einer anderen Sprache.

Ungewöhnliche Szenen am ersten Tag der Europameisterschaft der Frauen: Die finnische Kapitänin Linda Sällström hat die Hymne ihres Heimatlandes vor dem Auftaktspiel gegen Island auf Schwedisch mitgesungen.

Was in anderen Ländern wohl undenkbar wäre, ist in Finnland aber offenbar nicht außergewöhnlich. Zum einen ist Schwedisch die Muttersprache der Spielerin, zum anderen ist es auch die zweite Amtssprache Finnlands.