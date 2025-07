Die EM hat ihr erstes Märchen

Finnland bezwingt Island und feiert bei einer Frauen-EM den ersten Sieg seit 16 Jahren. Der Erfolg löst riesige Euphorie in der Heimat aus, die Presse stimmt Jubelarien an.

Erster EM-Sieg seit 16 Jahren

Finnische Presse stimmt Jubelarien an

„Finnlands Mut wird belohnt“, kommentierte Helsingin Sanomat , die auflagenstärkste Zeitung des Landes, den Auftritt des Außenseiters, der überraschend aggressiv auftrat und hoch presste: „Selten haben drei Punkte so gut geschmeckt wie am Mittwochabend in der Thun-Arena. Als der Ball im Netz landete, ging ein gewaltiger Seufzer der Erleichterung durch die Thuner Bergluft.“

Traumtor sichert umjubelten Sieg

Ihrem Status als vermeintliche Außenseiterinnen wurden die Finninnen von Beginn an nicht gerecht - auch wenn sie in der Weltrangliste um satte zwölf Plätze hinter Island (14.) aufgeführt werden.

In die finnischen Karten spielte in der zweiten Halbzeit sicherlich auch ein isländischer Platzverweis, als Hildur Antonsdóttir nach 58 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. In Person von Katariina Kosola nutzte Finnland die nummerische Überzahl auf dem Rasen und schlenzte sich per Traumtor zum ersten EM-Sieg seit 16 Jahren.