Frauen-EM: Tränendrama um Italiens Heldin

Girelli, die Italien mit einem Doppelpack gegen die Norwegerinnen sensationell ins Halbfinale geschossen hatte , musste den Platz unter Tränen und völlig aufgelöst beim Stand vom 1:0 für ihr Team in der 64. Minute verlassen.

„Ein tiefer Stich in die italienische Seele“

„Ein extrem bitterer Wechsel. Ein tiefer Stich in die italienische Seele, dass sie auf diese Art und Weise den Platz verlassen muss“, sagte ZDF -Kommentator Gari Paubandt.

Frauen-EM 2025: So können Sie England vs. Italien LIVE verfolgen:

Girelli hatte im Vorfeld betont, dass sie in der Schweiz ihre wohl letzte Europameisterschaft spielt. „Vielleicht ist das hier auch ihr letzter Auftritt im Trikot Italiens“, resümierte Paubandt.

Für die Engländerinnen glich die 19 Jahre alte Michelle Agyemang in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus und so ging es in die Verlängerung.